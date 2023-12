Filha de Michelle Loreto explode o fofurômetro ao dar sorriso em vídeo

Com apenas dois meses de vida, a filha da apresentadora Michelle Loreto aparece dando um lindo sorriso em novo vídeo: ‘Muita fofura’

A apresentadora Michelle Loreto está encantada com a maternidade após o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do namoro com o diretor Alexandre Mattoso. Nesta quinta-feira, 7, a mamãe coruja explodiu o fofurômetro ao mostrar um vídeo da herdeira dando um sorriso.

Nas imagens, a bebê apareceu no colo da mãe logo após acordar e deu sorrisos ao ouvir a voz dela. “Cuidado! Esta imagem contém muita fofura! Um pouco do meu ‘bom dia’ de ultimamente”, disse ela.

Nesta semana, Loreto ainda falou sobre como é ser mãe. "A minha vida gira em torno desse olhar. Há dois meses é assim. Essa comunicação - só nossa - faz eu descobrir coisas sobre você, sobre mim e sobre a vida, Aurora. Tem sido lindo e desafiador ser sua mãe. Que venha mais! Parabéns, minha menina. Te amo muito!", afirmou ela.

Michelle Loreto revela como foi o parto da filha: ‘Nunca senti tanta dor’

A jornalista e apresentadora Michelle Loreto surpreendeu ao fazer um relato de como foi o parto de sua primeira filha, Aurora. "O rolê mais louco da minha vida - relatos do meu parto. Queridos, que experiência! Eu me preparei muito para ter um parto normal. Mas uma surpresa no final da gestação poderia atrapalhar tudo: minha pressão subia e não conseguíamos controlar”, começou ela na legenda

Quarto da Aurora

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora. No vídeo postado no Instagram, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

"Eu nunca imaginei um quarto tão lindo pra minha filha. Tá lindo! Conseguiram aproveitar elementos que já existiam no quarto e, mesmo com pouco espaço, deixaram tudo bonito e funcional. Obrigada!", escreveu ela na legenda da publicação. Veja os detalhes do quarto!