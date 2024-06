Filha de Michelle Loreto chama atenção ao surgir com look estiloso: "Linda"

A apresentadora Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos da filha, Aurora, toda estilosa

Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Aurora, nesta quarta-feira, 5. A menina, que fará oito meses no próximo dia 7, é fruto da relação da apresentadora com o diretor Alexandre Mattoso.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a pequena aparece toda sorridente, usando um lindo vestido branco, que ganhou da amiga da mamãe, a jornalista TatiMachado. Para completar a produção, Loreto colocou uma tirara de laço na herdeira,

"Explodindo o fofurômetro em 3, 2, 1... vestida com a roupa que a tia @tati deu quando Rora ainda tava na barriga", contou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores encheram o post de elogios para a bebê. "Que linda! Deus abençoe essa princesa!!", disse uma internauta. "Como é linda e fofa a sua Aurora, Michelle! Lindas as duas!", falou outra. "Como tá grande e linda", escreveu uma fã. "Como é simpática essa pequena", comentou mais uma.

Confira:

Michelle Loreto se emociona em retorno de licença-maternidade

Longe da TV desde que deu à luz sua primeira filha, a jornalista e apresentadora Michelle Loreto fez seu retorno no 'É de Casa', da Globo. Mamãe coruja, ela não segurou o choro e ficou bastante emocionada após a produção do programa exibir um VT fofíssimo da pequena Aurora.

Marcando sua volta às telinhas na véspera do Dia das Mães, Michelle celebrou o retorno ao trabalho e confessou que estava com saudade de sua versão profissional. "Estou tendo um acolhimento e tempo muito bacana no trabalho para me readaptar, tenho uma rede de apoio em casa. E estava com saudade da Michelle jornalista, Michelle apresentadora, porque eu não sou só mãe, eu virei mãe, e minha carreira é muito importante. Ser mãe é uma experiência renovadora na vida da mulher", disse ela.