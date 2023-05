Filha de Marcelo Adnet dá show de fofura e encanta web: “Tá enorme”

Humorista Marcelo Adnet compartilha registros inéditos da filha, Alice, fruto do relacionamento com Patrícia Cardoso

O humorista Marcelo Adnet (41) encantou os seguidores com uma atualização em suas redes sociais nesta quinta-feira, 11. É que ele compartilhou alguns registros inéditos da filha, Alice, fruto do relacionamento com a produtora de audiovisual Patrícia Cardoso. A menina deu um show de fofura e esbanjou simpatia nos cliques.

Entre os registros, Alice aparece com um vestido fofíssimo branco com bordados coloridos e se diverte brincando em um pula-pula na companhia do papai babão. A pequena também caiu na risada em alguns cliques usando um chapéu de Marcello. Para finalizar a sequência, o humorista incluiu uma foto em que ela aparece com um óculos escuro brincando de dirigir no banco do motorista de um carro.

Nos comentários, amigos e fãs do humorista ficaram encantados pela fofura da menina e fizeram questão de deixar elogios: “Cresceu rápido, mano”, escreveu o ator Selton Mello (50). “Ela tá enorme, fofa demais, amigo”, a jornalista Martchela se derreteu. “Ela é tão linda”, disse uma seguidora. “Ela é a sua cara”, comparou mais uma.

Vem projeto novo por aí? Sabrina Sato faz mistério com Marcelo Adnet:

No mês passado, a apresentadora Sabrina Sato deixou os fãs curiosos ao revelar que tem um novo projeto a caminho com o humorista Marcelo Adnet. A japa fez mistério e não revelou muitos detalhes sobre a novidade, mas deu pra notar que ela estava super animada em trabalhar ao lado do colega.

Usando um look todo azul, Sabrina posou ao lado de seu mais novo parceiro de trabalho. Ela falou brevemente sobre o novo projeto: "Gente… O Marcelo Adnet é mesmo sensacional e vai ser o meu novo parceiro de trabalho. Não vejo a hora de contar tudo para vocês. Estou muito feliz!", escreveu Sabrina ao legendar a publicação.