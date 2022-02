Filha de Lore Improta e Léo Santana esbanja simpatia em vídeo: ''Sorriso encantador''

Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana, explode o fofurêmetro ao exibir simpatia em vídeo

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 12h26

Liz (4 meses) explodiu o fofurômetro mais uma vez!

A filha de Lore Improta (28) e Léo Santana (33) deu o que falar nas redes sociais ao transbordar simpatia em um vídeo.

No perfil do Instagram, a mamãe coruja compartilhou imagens da herdeira se acabando de gargalhar e encantou os seguidores com tamanha beleza e fofura.

"Dos stories para o feed pq esse vídeo merece ser eternizado aqui. Agora me conte quantas vezes você repetiu esse vídeo, eu repeti mais de 15x seguidas… Minha Miss Simpatia", escreveu a dançarina na legenda da publicação.

O papai fez questão de deixar o seu comentário: "Oooo minha filha como sou grato a Deus pela tua chega em nossas vidas. Te amo Neni, e amo a nossa família", disse ele.

Os amigos da família também não ficaram de fora e rasgaram elogios: "Meu Deus. Ela é muitoooooo fofa amigaaaaa. Que lindaaaaa", declarou Gretchen; "Ela é maravilhosaaaaa! Bebê feliz!", comentou Lexa; "Esse sorriso é encantador", disparou Poliana Rocha.

CONFIRA O VÍDEO DE LIZ