Filha de Letícia e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, completa 11 meses: "Coração valente!"

COMEMORAÇÃO! Letícia Cazarré reuniu a família para celebrar o mesversário da filha com bolo especial; veja!

A casa de Letícia (39) e Juliano Cazarré (42), está em festa! É que a caçula do casal, Maria Guilhermina, completa 11 meses de vida neste domingo, 21. E para celebrar e marcar a data, a pequena recebeu uma homenagem prá lá de especial.

Por meio das redes sociais, os papais corujas encantaram os seguidores ao reunir os filhos, Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9, Gaspar, de 3 e Maria Madalena, de um 1 ano e 11 meses, em uma celebração intimista na casa do casal, localizada no Rio de Janeiro.

Nas fotos publicadas por Letícia em sua conta no Instgram Instagram, ela ainda surgiu sorridente ao lado do maridão, dos filhos e da mãe, Elizabeth Moreira.

Outro detalhe que também chamou atenção foi o bolinho feito no formato de um coração representando a força da criança. "11 meses de vida para essa Maria Guilhermina do coração mais valente do mundo!", escreveu ela na legenda ao compartilhar a postagem na web.

Vale lembrar que a bebê nasceu com uma cardiopatia congênita rara, e em razão disso, ela precisou passar ainda nos primeiros meses de vida por diversos procedimentos cirúrgicos.

Rapidamente os admiradores da família encheram a publicação de felicitações e elogios. "Que essa pequena guerreira vença sempre todos os desafios com a graça de Deus", "Parabéns princesa linda!!", "Obrigada por compartilhar essa imagem de Deus conosco! Ela é um anjo na terra! ", "Todos nós renascemos com ela!!", "Que familia Linda!! Amei o bolo!!", disseram alguns.

Esposa de Juliano Cazarré mostra limpeza da cânula de traqueostomia da filha: "Rotina"

Há poucos dias atrás, Letícia Cazarré mostrou nas redes sociais detalhes do momento mais delicado no cuidado em casa com a filha, Maria Guilhermina. É que ela mostrou a limpeza dos tubos de alimentação da pequena.

"Um pouquinho da parte mais chatinha da rotina da traqueostomia", disse ela o mostrar a filha no vídeo tendo a região higienizada. Esse tipo de processo precisa ser realizado com o máximo cuidado para evitar infecções.