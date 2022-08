Filha de Léo Santana faz caras e bocas em fotos com o pai: ''É fofa demais''

Léo Santana compartilhou uma sequência de fotos com a filha, Liz, e derreteu o coração dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 14h28

Léo Santana (34) compartilhou um álbum de fotos encantadoras na companhia da filha, Liz, e derreteu o coração dos seguidores. Fazendo caras e bocas, a bebê chamou a atenção com a sua fofura.

Após chegar em Orlando com a família, o cantor resolveu registrar a felicidade da herdeira de onze meses. Nos cliques, pai e filha esbanjam fofura e beleza.

"Papai te ama", escreveu ele na legenda da publicação. Para os registros, a pequena sorriu, ficou série e deu garalhadas.

"Iti malia, que fofura", disse um seguidor; "Ai que lindos", declarou outra; "Ela tá tão linda", disparou uma terceira; "Gente, como ela tá grande já", comentou mais uma.

Os internautas também comentaram sobre a semelhança entre os dois. "Tal pai, tal filha", "Vocês são iguais", "Xerox", "Lore pariu o marido dela", dispararam.

LORE IMPROTA RELATA PERRENGUE COM VIAGEM LONGA COM A FILHA

A dançarina Lore Improta (28) usou as redes sociais para contar sobre a dificuldade de viajar de avião pela primeira vez com a herdeira, de apenas 11 meses. A mamãe contou nos Stories de seu Instagram que a pequena Liz, fruto de seu casamento com Léo Santana (34), não queria dormir e estava muito agitada durante o voo que durou 8h30 com a família para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

