Filha de Eliezer e Viih Tube passeia pelo shopping com sapatilha de luxo

Lua, filha de Eliezer e Viih Tube, visita pela primeira vez o shopping com produto caríssimo

Tá podendo! Nesta quarta-feira, 12, a pequena Lua di Felice, filha dos influenciadores digitais e ex-participantes do Big Brother Brasil, Eliezer e Viih Tube, deu seu primeiro passeio pelo shopping. Porém, um detalhe interessante chamou a atenção dos internautas.

“Primeiro passeio no shopping da minha pequena”, escreveu o papai babão, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram. Na gravação, podemos ver que, para a ocasião especial, a bebê de apenas três meses estava usando um conjunto de moletom preto e branco, completando o look com uma sapatilha da marca de luxo, Gucci Kids. A peça em questão é feita 100% em couro, com estampa do logo da marca, chegando a custar R$ 3.169,00.

Eliezer revela passar a noite acordado por conta de Lua: ‘Noite bem difícil’

Ainda nesta segunda-feira, 12, Eliezer decidiu usar suas redes sociais para desabafar após passar a noite toda acordado devido à reação da vacina que sua filha Lua di Felice teve com as doses que tomou. “Noite bem difícil. Segunda a Lua tomou a vacina dos 3 meses e começou a ter reação nessa madrugada. Só agora a minha pequena conseguiu dormir”, lamentou o influenciador digital.

Viih Tube usa inteligência artificial para imaginar aparência de filha enquanto cresce

Na última terça-feira, 11, Viih Tube aproveitou a onda da inteligência artificial para simular como serão alguns momentos da vida de sua filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer. “Filha, mamãe tá passando mal, que isso inteligência artificial aaaaaaa calmaaaa não tô pronta ainda”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Lua aparece em diversos momentos de sua vida, enquanto cresce, mais velha. Em algumas a pequena surge em uma aula de balé e até mesmo com seus 20 anos de idade.

