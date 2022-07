Filha de Edson Celulari explode o fofurômetro ao surgir dançando com o pai

Papai coruja Edson Celulari compartilhou um vídeo fofíssimo com a filha, Chiara, e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 18h33

Edson Celulari (64) derreteu o coração dos seus seguidores ao dividir um vídeo fofíssimo da filha, Chiara (4 meses), fruto do seu relacionamento com Karin Roepke.

No perfil do Instagram, pai e filha surgiram dançando a famosa música 'Desenrola, Bate, Joga de Ladinho' e encantaram os fãs.

"Chiara entrando na trend", brincou o papai coruja na legenda da publicação.

E claro que não demorou muito para os admiradores da família lotarem os comentários. "Que coisa linda", "Riqueza mais fofa", "As perninhas pedalando, que linda", "Uma boneca", dispararam.

Edson Celulari também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto do seu antigo relacionamento com a atriz Claudia Raia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edson Celulari (@edsoncelulari)

EDSON CELULARI E KARIN ROEPKE BATIZAM A FILHA NO CRISTO REDENTOR

O ator Edson Celulari e a esposa, Karin Roepke, celebraram o batizado da filha, Chiara, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Os dois mostraram as fotos da celebração com a presença da família e dos amigos na capela do local.

