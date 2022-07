Filha de Bárbara Evans explode o fofurômetro em novas fotos com a mãe

Bárbara Evans mostra novas fotos com a filha, Ayla, e a bebê rouba a cena com look fofíssimo

A modelo e atriz Bárbara Evans explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com a filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Ela apareceu com a bebê no colo ao curtir uma ida à igreja.

As duas apareceram com looks elegantes e a bebê roubou a cena ao aparecer com camiseta branca e macacão azul, com direito a sapatos brancos e laço no cabelo. “Hoje viemos agradecer pelas nossas vidas”, disse ela na legenda.

Recentemente, Bárbara Evans contou que a filha tem duas babás por dia."Ayla também tem babá durante o dia e de noite também, e não me sinto menos mãe por isso. Tenho ajuda, mas sempre quero fazer tudo. Não quero perder um momento da 'bebezuka'", completou.

Ela ainda revelou quando pretende dar um irmãozinho (a) para a pequena. "Se Deus permitir, pretendo engravidar ano que vem", contou a modelo.

Bárbara Evans surge com a filha, Ayla, no colo:

