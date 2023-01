Filha caçula do cantor Daniel e Aline de Padua completa 1 ano: "Passou depressa"

Nas redes sociais, a mulher do cantor Daniel se declarou ao comemorar o primeiro ano de vida de Olívia

Olívia, a filha caçula do cantor Daniel (54) e Aline de Pádua (41), completou seu primeiro aninho de vida neste sábado, 28, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma foto em que a menina parece usando um lindo vestido rodado e uma presilha no cabelo, e prestou uma linda homenagem para a herdeira.

"Um ano já passou, passou depressa, voou... e foram momentos únicos e mais que especiais. Cada gesto, cada sorriso, todo dia uma novidade! Minha doce Olivia, você é mais um motivo pra me fazer sorrir! Só quero dividir e espalhar todo meu amor e gratidão!!! #liv1aninho", declarou Aline na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas também parabenizaram a menina. "Deus abençoe essa lindeza", disse uma seguidora. "Parabéns, Olivia linda! Desejo tudo de melhor nessa vida para essa fofura!!", escreveu outra. "Que Deus continue abençoando essa princesa, dando muitos e muitos anos de vida, muita saúde, prosperidade e que traga muitas alegrias e conquistas para os papais e as irmãs. Parabéns Olivia", desejou uma fã.

Daniel e Aline, vale lembrar, estão casados há 12 anos, e também são pais de Lara, que está com 13, e Luiza, que tem 11.

Confira a homenagem de Aline de Pádua para a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Daniel sem camisa

O cantor Daniel publicou uma imagem no Instagram em que aparece sem camisa, de boné e óculos em uma praia. Ele escreveu na legenda no post do Instagram: "Conectado com a natureza!". Os seguidores do artista não mediram palavras para o elogiar, principalmente por que o artista não tem o costume de postar selfies assim.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!