Filha caçula de Roberto Justus, Vicky encanta a web vestida de bailarina

Ana Paula Siebert, mãe de Vicky e esposa de Roberto Justus compartilhou na web o registro fofo da filha

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 14h06

A filha caçula de Roberto Justus (67) e Ana Paula Siebert (34), Vicky (02), encantou a web nesta terça-feira, 08. A pequena teve um momento fofo registrado pela sua mãe enquanto fazia aulas de balé, ao lado de suas amigas.

"Enquanto isso... As bailarinas mais lindas desse mundo", escreveu Ana Paula em uma das fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram.

Vicky estava com look de balé, assim como as amigas. Um collant rosa foi usado por cima de uma blusa de frio na mesma cor. A filha de Roberto Justus também estava de saia tutu, meia calça, sapatilha e lacinho no cabelo, todas as peças em um tom bem claro.

Ana Paula Siebert chegou a contar que a filha pratica outras atividades além do balé e que ela tem uma professora em casa quase todos os dias, para aprender inglês. "Ela ama", disse.

Vicky no canto direito, ao lado das amigas de balé. Foto: Reprodução/Instagram

Roberto Justus descobre tumor maligno

O empresário Roberto Justus compartilhou em sua rede social neste último domingo, 06, um vídeo contando que descobriu um tumor maligno na bexiga. Ele comentou que foi pego de surpresa e que resolveu contar sua história para poder ajudar outras pessoas.

"A vida nos traz surpresas e cabe a nós escolher a forma de encará-las! Estou certo que compartilhando esse momento, estarei ajudando muita gente", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, ele contou como descobriu e como fará o tratamento. "

Olá. Vim dividir com vocês um assunto pessoal, mas que eu achei importante contar para vocês, até porque, na minha visão, pode ajudar muita gente. Quem me conhece sabe que eu sou super regrado, que eu sou uma pessoas que se cuida demais, eu nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc, mas mesmo assim estou sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente, que qualquer um pode ter. Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro", disse.