Filha caçula de Juliano Cazarré é extubada após cirurgia: ''Está indo muito bem''

Ator Juliano Cazarré revela que a filha recém-nascida, Maria Guilhermina, foi extubada após passar por cirurgia no coração e passa bem

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 10h02

O ator Juliano Cazarré (41) usou suas redes sociais, mais uma vez, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da filha recém-nascida.

Maria Guilhermina, que veio ao mundo no dia 21 de junho, fruto do casamento do intérprete do peão Alcides no remake da novela Pantanal com Leticia Cazarré (38), nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

Nos Stories de seu Instagram, na manhã desta quarta-feira, 06, o artista respondeu perguntas e curiosidades dos fãs sobre a recuperação da caçula após passar por cirurgia no coração.

Questionado sobre como ela está, Cazarré contou que a bebê foi extubada: "Ela está indo muito bem, graças a Deus. Já foi extubada e respondeu muito bem ao procedimento".

O artista fez questão de responder mensagem de internauta que afirmou que está em orações pela pequena. Católico, ele agradeceu: "Deus há de retribuir generosamente cada oração, cada terço, cada missa que vocês ofereceram pela nossa menininha. Nossa eterna gratidão!".

O ator também falou sobre os momentos mais marcantes da sua vida. "Meu casamento no civil. Meu casamento na Igreja. E o nascimento de cada um dos 5 filhos. Entregar a Guilhermina nas mãos do cirurgião poucos minutos após o nascimento foi muito forte", declarou.

Vale lembrar que o casal tem mais quatro filhos, Vicente (11), Inácio (9), Gaspar (2), e Maria Madalena, de um aninho.

Juliano Cazarré agradece apoio e pede orações para a filha

Recentemente, Juliano Cazarré fez questão de agradecer pelas mensagens de carinho e apoio que a família tem recebido no momento delicado. "Boa semana a todos. Seguimos aqui ao lado da nossa pequena guerreira, Maria Guilhermina. Amanhã ela completa duas semanas. Foram muitas emoções e muitos avanços nesse tempo. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos. O próximo passo é a extubação. Peço a vocês que rezem por ela, para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento", começou falando.

"Agradeço do fundo do meu coração a todos que tem rezado e mandado mensagens carinhosas desejando a recuperação da nossa amada pequerrucha. As mensagens são tantas e tantas que eu não consigo nem ler, nem responder todas. Por favor, não fiquem chateados. Eu já li incontáveis mensagens, mas o carinho de vocês foi tanto que me falta até tempo para ver tudo".

