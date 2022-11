Filha caçula de Juliano Cazarré aparece com look fofo durante internação na UTI

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré mostra novas fotos da filha caçula, Maria Guilhermina, que está há cerca de cinco meses na UTI Neonatal

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha caçula, Maria Guilhermina. Neste final de semana, ela atualizou as fotos da herdeira, que está há cerca de cinco meses internada na UTI Neonatal por causa de um problema cardíaco.

Ela exibiu fotos da filha com um look fofíssimo. A bebê apareceu com um vestido preto e vermelho e com um laço no cabelo. “Maria Guilhermina só na blogueiragem”, disse ela na legenda.

Recentemente, Juliano e Leticia completaram 11 anos de casamento e ela se declarou para o amado na data especial. "Não há reencontro sem separação. Estamos sempre ao lado daqueles que amamos. O amor não é o encontro dos olhares. É o encontro dos corações. Onze anos de amor, amizade, entrega e gratidão. Obrigada por ser meu bem amado, @cazarre. Nossos corações nunca estiveram tão unidos", escreveu Letícia.

Juntos, eles tiveram cinco filhos: Vicente, de 12 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de um aninho, e Maria Guilhermina, de cinco meses.

Veja as novas fotos de Maria Guilhermina: