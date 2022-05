Filha caçula de Fabiola Gadelha esbanja fofura em novas fotos

Fabiola Gadelha surge com a filha caçula no colo: 'Carrossel de fofurice'

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 19h56

A apresentadora Fabiola Gadelha encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novas fotos com a filha caçula, Yarin, de um mês de vida. Nesta terça-feira, 24, a mamãe coruja posou com a herdeira nos braços em um dia ensolarado no quintal da casa da família.

Nas imagens, a pequena Yarin apareceu com um look rosa e azul e com direito a uma faixinha no cabelo. “Carrossel de fofurice para essa terça! Pode né gente!”, disse ela.

Há poucos dias, Fabiola Gadelha comemorou o mesversário da filha com o tema da animação Pequena Sereia, da Disney. Ela mandou fazer um bolo decorado com o tema e até colocou uma fantasia de sereia em sua bebê.

A apresentadora também é mãe de Adrian e Adriel.

Fabíola Gadelha mostra fotos com a filha caçula: