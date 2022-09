Filha caçula de Edson Celulari explode o fofurômetro ao surgir toda suja após refeição

Chiara, filha caçula de Edson Celulari, deixou os seguidores do papai encantados ao surgir toda suja após refeição

Neste sábado, 10, Edson Celulari (64) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que flagrou da filha caçula, Chiara, de apenas 6 meses. O papai babão fotografou a menina toda suja após refeição e fez questão de exibir o clique para seus fãs.

Na imagem, a menina explode o fofurômetro enquanto estava com a boquinha e o seu babador todo sujo após se alimentar. Chiara ainda esbanjou beleza com seus olhos azuis brilhantes que puxou do papai.

Na legenda, Edson não se aguentou e se derreteu pela herdeira: "Chiara, de cara suja. Introdução alimentar. Tem coisa mais espontânea que isso?"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "É uma boneca!", disse um. "Que princesa!", falou outro. "Fofinha!", escreveu um terceiro.

Karin Roepke, esposa de Edson e mãe de Chiara também não se conteve e deixou um comentário se derretendo pela pequena: "Esse feijão tava gostoso! Que lindeza da mãe.".

Confira a foto da filha caçula de Edson Celulari esbanjando fofura:

Edson Celulari encanta ao surgir dançando com a filha caçula

Recentemente, Edson Celulari encheu suas redes sociais de amor ao registrar um momento encantador ao lado da filha caçula, Chiara. O ator publicou um vídeo onde aparece dançando Desenrola, Bate, Joga de Ladin ao lado da herdeira de apenas 6 meses.

