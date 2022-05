Filha caçula de Daniel rouba a cena com sorrisão em foto

Cantor Daniel mostra nova foto com a filha caçula, Olivia, e explode o fofurômetro nas redes sociais

O cantor Daniel esbanjou fofura ao mostrar uma nova foto com a filha caçula, Olivia (3 meses), fruto do casamento com Aline de Pádua. Nas redes sociais, ele apareceu com a herdeira no colo ao tocar piano nos ensaios para um novo projeto.

Na foto, a pequena Olivia esbanjou fofura ao posar com look de inverno e sorrisão no rosto. “Com a Olívia nos preparativos para Samba Sertão e Brasa com meu amigo Alexandre Pires hoje em Ribeirão Preto”, disse ele na legenda.

Daniel e Aline também são pais de Lara (12) e Luiza (10).

Olivia nasceu no dia 28 de janeiro e o papai coruja fez um post especial para ela. "Diante de tudo o que estamos vivendo, de tanto aprendizado, uma nova luz se acende entre nós! A chegada da nossa Olivia, nosso anjinho! Não dá pra descrever esse sentimento, é muito amor, é muita alegria, é muita gratidão!!! Ela chega para completar a felicidade da nossa família e juntos deixarmos uma semente de paz e esperança!!! Seja bem-vinda, filha! Te amamos muuuito! Papai, mamãe, Lalá e Lulu!", declarou.