Fernando Scherer celebra nascimento dos netos: "O vovô mais babão"

O ex-atleta Fernando Scherer celebrou o nascimento dos netos gêmeos, Bento e Mel, e agradeceu as mensagens de carinho dos fãs

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 22h08

Fernando Scherer (47), mais conhecido como Xuxa, usou as redes sociais para falar sobre o nascimento de seus neto, os gêmeos Bento e Mel, fruto do relacionamento de Isabella Scherer (26) e Rodrigo Calazans.

Os bebê nasceram nesta segunda-feira, 29, em uma maternidade de São Paulo, e nos Stories do Instagram, o ex-atleta de natação não escondeu a felicidade com a chegada dos bebês. Além disso, ele também agradeceu todas as mensagens de carinho que sua família está recebendo.

"O mais novo vovô do Brasil. E o mais babão", vibrou o ex-atleta. "Eu não estou dando conta de responder a tantas mensagens de carinho e de amor. Então eu passo aqui para agradecer a todas as mensagens. Um beijo no coração de todos. Estamos todos muito felizes, e eles com muita saúde, que é o que importa", completou.

Os filhos de Isabella Scherer, Bento e Mel, vieram ao mundo por meio do parto cesárea por volta das 13h30. Vale lembrar que na última semana a atriz teve um alarme falso sobre o nascimento dos bebês. Ela chegou a ter contrações e foi para a maternidade.

