Fernanda Vasconcellos surge com o filho recém-nascido nos braços

Fernanda Vasconcellos compartilha imagem fofa de momento com seu filho recém-nascido, Romeo

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 17h55

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou seus fãs ao mostrar uma nova imagem com seu filho recém-nascido, Romeo, fruto do casamento com o apresentador Cássio Reis. Nesta terça-feira, 12, ela apareceu observando o bebê dormindo no seu colo em um momento no quarto do herdeiro.

As imagens foram registradas pelo marido dela no Instagram e a artista compartilhou nos stories.

Romeo nasceu no dia 28 de junho na maternidade Pro Matre. A chegada dele foi anunciada pelos pais em um post no Instagram. Os dois compartilharam uma foto de Fernanda Vasconcellos com o filho no colo e segurando um terço.

Fernanda e Cássio estão juntos de 2014. Cássio já é pai de Noah (14), fruto do relacionamento com a atriz Danielle Winits (48).

Fernanda Vasconcellos mostra o quarto de bebê do filho

Logo após o nascimento do filho, Fernanda Vasconcellos mostrou as fotos da decoração do quarto do bebê. O local conta com papel de parede com o mapa do mundo e enxoval em tons claros.

"Estamos apaixonados pelo quartinho do Romeo", disse ela.