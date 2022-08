Fernanda Vasconcellos se derrete ao surgir com o filho Romeo no colo

Atriz Fernanda Vasconcellos se derrete ao mostrar rostinho do filho, Romeo, fruto do casamento com Cássio Reis

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 13h23

A mamãe de primeira viagem Fernanda Vasconcellos (37) encheu seu feed de amor ao publicar cliques encantadores com o filho nas redes sociais!

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram no domingo, 14, a atriz posou com Romeo, de um mês, fruto do relacionamento com Cássio Reis (45), com quem está desde 2013.

A famosa se derreteu pelo herdeiro ao exibir as primeiras imagens em que é possível ver parte do rostinho de Romeo. Esbanjando felicidade nos cliques, a artista surgiu usando um macacão azul marinho e apareceu com o garotinho nos braços.

"Todo meu Romeo", declarou Fe Vasconcellos na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram a dupla: "E essa energia que saiu na foto? Conseguem ver o rastro de luz que saiu na foto?!?!?", "Que mulher linda. Lindossss. Que Deus os abençoe", "Lindos", "Maravilhosos".

No domingo, 14, celebrando o Dia dos Pais, Fernanda postou fotos da família: “Feliz dia dos pais. Ass. Romeo”, disse ela, que também mostrou fotos divertidas com o marido, o filho e o avô do bebê: “Segura que o filho é teu!”, brincou.

Val ressaltar que Cássio também é pai de Noah, de 14 anos, da antiga relação com a atriz Danielle Winits (48).

Fernanda Vasconcellos surge com o filho no colo:

Fernanda Vasconcellos desabafa sobre a maternidade

Recentemente, Fernanda Vasconcellos usou as redes sociais para desabafar a respeito da maternidade. Com Romeu nos braços, a atriz surgiu de máscara e falou dos cuidados com o bebê. "Mamãezinha cansada, com baixa resistência e o nenenzinho pleno. A mãe está só o pó, mas ele está incrível", disse ela, risonha.

