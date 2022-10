Fernanda Vasconcellos mostra nova foto com o filho no colo

Fernanda Vasconcellos explode o fofurômetro ao registrar momento tranquilo da rotina com o filho, Romeo

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 11h56

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto com o filho, Romeo, fruto do casamento com Cássio Reis. A estrela compartilhou uma foto de quando estava com o herdeiro no colo e observando a paisagem pela janela de casa.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com o registro. “Que coisa linda”, declarou um seguidor. “Fofinhos”, declarou outro. “Que lugar maravilhoso”, escreveu mais um. “Ah que foto mais delícia... dengo”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

Fernanda Vasconcellos e as dificuldades da maternidade

Há pouco tempo, Fernanda Vasconcellos conversou com Thaila Ayala e Julia Faria no canal de YouTube 'Mil e uma Tretas', e contou que sofreu com o cansaço e a baixa imunidade nos primeiros meses de vida do bebê.

"Já aconteceram algumas situações, não sei se vai ter um momento pior. Mas já senti algumas vezes essa sensação de "Cheguei ao meu limite. E agora? O que eu faço?" . De chorar, de tentar entender. Aí teve um dia que me deu uma baixa de resistência (imunológica) porque você fica sem dormir. Aí eu fiquei doente. Mas era um doente em que você sente até a falta de sono. Aí eu comecei a amamentar de máscara. Aquilo foi ficando tão horrível... E aí passou. No dia seguinte já foi melhor", disse ela.

E completou: "Mas uma coisa que me tirou desse lugar foi tentar entender que esse choro dele e da falta de sono vem de um lugar que eu também conheço: do medo, da insegurança, de estar em lugar em que eu nunca estive antes. Vivi isso em muitas situações: no trabalho, na pandemia".