Fernanda Vasconcellos mostra a decoração do quarto na maternidade após o nascimento do filho

Fernanda Vasconcellos encanta ao mostrar os detalhes da decoração do seu quarto na maternidade

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h19

A atriz Fernanda Vasconcellos (37) caprichou na escolha de todos os detalhes da decoração do seu quarto na maternidade. Ela escolheu lembrancinhas personalizadas e em tons claros para decorar o espaço após o nascimento do primeiro filho, Romeo, fruto do casamento com o apresentador Cássio Reis (44).

Nas redes sociais, Fernanda mostrou fotos da decoração, que contou com bonequinho de crochê, docinhos e flores. “E que parceiros incríveis se unem para criar essas obras de arte”, disse ela.

Romeo nasceu no dia 28 de junho na maternidade Pro Matre. A chegada dele foi anunciada pelos pais em um post no Instagram. Os dois compartilharam uma foto de Fernanda Vasconcellos com o filho no colo e segurando um terço.

Fernanda e Cássio estão juntos de 2014. Cássio já é pai de Noah (14), fruto do relacionamento com a atriz Danielle Winits (48).

Fotos da decoração do quarto de Fernanda Vasconcellos na maternidade: