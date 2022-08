Fernanda Vasconcellos flagra momento fofíssimo de Cássio Reis com o filho

Cássio Reis surge dormindo com o filho, Romeo, e encanta os seguidores com o flagra de Fernanda Vasconcellos

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 12h05

O fofurômetro explodiu! Cássio Reis (45) encantou os seguidores ao compartilhar uma nova foto com o filho, Romeo (1 mês). Flagrado por Fernanda Vasconcellos (37), o ator surgiu dormindo com o herdeiro.

Na imagem, o papai coruja aparece deitado no sofá com o bebê no colo enquanto os dois tirar uma sonequinha. "Mas afinal, o que são as janelas do sono?", escreveu ele na legenda.

Os admiradores da família se derreteram com o registro. "Fotão do amor", "Puro amor. Colo de pai", "Que lindos!!!", disseram eles nos comentários.

Vale lembrar que além de Romeo, Cássio Reis é pai de Noah (14), fruto do seu antigo casamento com a atriz Danielle Winits (48), que acabou em 2010.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

FERNANDA VASCONCELLOS SE DIVERTE COM TRUQUE DE CÁSSIO REIS PARA ACALMAR O FILHO

Fernanda Vasconcellos dividiu com os seguidores cenas incríveis e hilárias do marido, Cássio Reis, acalmando o filho, Romeo. Pelos stories do Instagram, a atriz abriu uma exceção de compartilhou momentos mais íntimos da família. Nas imagens, o ator aparece dançando muito com o bebê, de um mês, no colo. Como trilha sonora, o pai coruja escolheu canções infantis e soltou o rebolado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!