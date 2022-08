Fernanda Vasconcellos desabafa sobre maternidade: ''Só o pó''

A atriz Fernanda Vasconcellos surgiu com o filho, Romeu, nos braços e se desabafou sobre a maternidade

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 14h37

Nesta sexta-feira, 12, Fernanda Vasconcellos (37) usou as redes sociais para desabafar a respeito da maternidade. Com Romeu (1 mês)nos braços, a atriz surgiu de máscara e falou dos cuidados com o bebê.

A mamãe de primeira viagem apareceu abatida nas imagens e demonstrou que não tem sido fácil os últimos dias.

"Mamãezinha cansada, com baixa resistência e o nenenzinho pleno. A mãe está só o pó, mas ele está incrível", disse ela risonha.

No vídeo, o herdeiro, fruto do relacionamento da artista com Cássio Reis (45), aparece tirando uma soneca no colo da matriarca.

CÁSSIO REIS E FERNANDA VASCONCELLOS CELEBRAM O PRIMEIRO MÊS DE ROMEO

Romeo, o primeiro filho de Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis, completou seu primeiro mês de vida. Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma festa em casa e dividiram um registro da comemoração nas redes sociais. Na foto compartilhada no Instagram, os atores aparacem com o herdeiro ao lado de um bolo e vários balões. "Viva #1", escreveu na legenda.

