Fernanda Paes Leme mostra momento fofo com sua barriga de grávida

Grávida, Fernanda Paes Leme mostra foto fofa com sua barriguinha crescendo

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao mostrar um novo clique de sua gestação. Nesta terça-feira, 17, a futura mamãe compartilhou uma foto na companhia de seu cachorro e esbanjou fofura ao dividir o registro com o pet carinhoso.

Já percebendo que a dona está grávida, o cão apareceu deitado ao lado dela e com a cabeça encostada na região do abdômen. O registro cheio de amor chamou a atenção dos seguidores da companheira de podcast de Giovanna Ewbank.

"Tem alguém aqui grudada na barriga", disse Fernanda Paes Leme ao mostrar o momento. Nos comentários, os internautas babaram. "Eles sentem e sabem tudo", falaram sobre o cachorro. "Ah que delícia", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, a artista revelou uma nova mania que adquiriu com seu noivo, o pai de seu bebê, o empresário Victor Sampaio, após descobrir a gravidez.

É bom lembrar que Fernanda Paes Leme já fez tratamento para engravidar e já perdeu um bebê no passado. Nos últimos dias, a famosa confessou que da forma como tudo aconteceu é uma história surpreendente que ainda falará para os fãs.

Anúncio da gravidez de Fernanda Paes Leme

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

O pai do bebê da apresentadora é Victor Sampaio, de 31 anos que é empresário. Ele nasceu em São Paulo, SP, e é formado em administração. Hoje em dia, ele está ligado a alguns negócios, inclusive na área de turismo e de gastronomia. Ele é primo de uma amiga de Fernanda e os dois começaram a namorar em janeiro de 2021, mas eles já tinham ficado em 2016 durante uma festa. O noivado aconteceu em maio de 2022.