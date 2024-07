Fernanda Paes Leme divide clique encantador da filha, Pilar: "Que amor"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais ao postar um novo clique da filha, Pilar

Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar um novo clique da filha, Pilar, que fará três meses no próximo dia 17.

Nos Stories do Instagram, a atriz e apresentadora postou uma foto em que a herdeira, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio, aparece dando um belo sorriso e encantou os fãs. "Ai meu Deus", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Linda", se derreteu uma fã.

Recentemente, Fernanda compartilhou os bastidores engraçadinhos de sua rotina com a filha, Pilar. Ela mostrou a bebê deitada em seu colo, enquanto dormia e relatou como é a rotina da herdeira. "Parece que Pilar sabe que é sábado e fica mega dorminhoca no fim de semana. Como pode? Ontem ela 'sexto' e dormiu mais tarde um pouco. Aí, foi a noite toda (nem sempre é assim) acordou e mamou às 6h40 e dormiu, e agora, 9h30, resmungou, troquei, ela mamou e já dormiu. Aliás, Mô e Tina também dormem... e eu tô aqui igual uma estátua pra não acordar ninguém. Mó mãe!", escreveu a artista no post.

Confira:

Pilar, filha de Fe Paes Leme - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme desabafa sobre libido após virar mãe

A apresentadora Fernanda Paes Leme é mãe de Pilar, de apenas três meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio, e é frequentemente questionada sobre como sua libido tem funcionado após o parto. Por isso, decidiu falar sobre como tem sido essa questão no puerpério.

"O desejo, a libido, vem de um lugar de equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. A chegada de um bebê, no meu caso, me deixou naturalmente com a libido em hibernação. Isso não quer dizer que a gente se ame menos, que ame menos o companheiro... Mas que de alguma forma, o corpo está se realinhando, a mente focada em tantas outras coisas que viram prioridade, que não abrimos espaço pra esse prazer. E se isso se tornar realmente um problema pra você, pode procurar auxilio psicológico e clínico. Eu estou indo no meu tempo e vontade", disse em um trecho. Confira o desabafo completo!