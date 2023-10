Fernanda Paes Leme compartilha a emoção dos amigos ao anunciar sua primeira gravidez

Apresentadora Fernanda Paes Leme exibiu a reação de amigos famosos ao descobrir que ela será mamãe pela primeira vez; veja o vídeo

Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora Fernanda Paes Leme emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo emocionante sobre sua gestação. No registro, Fepa, como é apelidada carinhosamente, divide as reações de seus amigos ao receber a notícia de que está à espera de seu primeiro filho com Victor Sampaio.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Fernanda compilou diversos vídeos em que revela a gestação para pessoas próximas. No registro, celebridades como Julia Farias, Fernanda Rodrigues, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Giovanna Lancellotti, Preta Gil, Alice Wegmann e mais familiares e amigos se emocionam com a chegada do primeiro herdeiro da apresentadora.

Na legenda, Fernanda agradeceu a amizade o apoio nesta nova fase de sua vida: "O tempo parou para meus amigos olharem a minha barriga. Quantas reações lindas, emocionadas e cheias de amor de quem esteve ao meu lado desde sempre e pra sempre. Amamos vocês”, disse a artista, que atualmente apresenta o podcast ‘Quem pode, pod’.

“Nem todo mundo atendeu e não lembrei de várias pessoas, mas perdoem a grávida” Fernanda se desculpou com os amigos que não apareceram no registro, mas nos comentários, aqueles que não estavam presentes no vídeo fizeram questão de expressar seu carinho:“Parabéns lindona! Muita saúde e puro amor! Deus abençoe a família!”, disse Juliana Paiva. “Que lindo”, comentou Rafael Zulu.

Vale lembrar que Fernanda e Victor enfrentaram alguns desafios até a gestação do primeiro herdeiro. A apresentadora, inclusive, sofreu um aborto espontâneo no final de 2021. Neste ano, a atriz revelou que iniciou o processo de congelamento de óvulos, mas preferiu não expor muitos detalhes sobre o assunto publicamente.

Foi só na semana passada, que a artista surpreendeu a todos ao anunciar em suas redes sociais que está grávida de seu primeiro bebê! A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores. O casal posou com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir:

Quem é o noivo de Fernanda Paes Leme?

