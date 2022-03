Felipe Andreoli publica clique encantador com os filhos, Rocco e Leon

O apresentador Felipe Andreoli derreteu o coração da web ao posar com os filhos, Rocco e Leon

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 13h51

Felipe Andreoli (42) derreteu o coração dos seus seguidores ao dividir um clique inédito com os filhos, Rocco (5) e Leon (7 dias).

Pela primeira vez, o papai coruja apareceu no feed do Instagram ao lado dos dois herdeiros, frutos do relacionamento com Rafa Brites (34).

Na imagem, o apresentador aparece com o recém-nascido no colo enquanto o primogênito se diverte com os dois.

"Unidos dos unidos", brincou o jornalista na legenda da publicação fazendo referência ao Carnaval.

Rafa não aguentou a fofura do trio e fez questão de comentar: "Agora que tenho uma overdose de ocitocina", declarou ela.

Vale lembrar que Leon veio ao mundo no último dia 22.

CONFIRA A FOTO DE FELIPE ANDREOLI COM OS FILHOS