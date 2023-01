Fabiula Nascimento surge em clique encantador amamentando os filhos gêmeos: "Lindezas"

A atriz Fabiula Nascimento encantou os seguidores ao compartilhar a foto amamentando os filhos, Roque e Raul

Fabiula Nascimento(44) encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 12, ao compartilhar um novo clique com os filhos gêmeos, Roque e Raul, que completaram 1 ano recentemente.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz surgiu amamentando os herdeiros, fruto de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas(40), e se derreteu pelo momento de conexão com os pequenos. "1 ano e 4 dias de mamá", escreveu ela na publicação.

Os internautas amaram o registro. "Que lindezas!", disse uma seguidora. "Amor absoluto", escreveu outra. "Uma das cenas mais lindas que já vi em toda minha vida", confessou uma fã. "Lindos. Muita, muita saúde e mama pra vocês", falou mais uma.

Roque e Raul completaram 1 ano na última segunda-feira, 9. Na ocasião, Fabiula compartilhou alguns cliques festinha intimista que ela e o marido prepararam para os pequenos, com direito a um bolo decorado com bolinhas coloridas.

"Um ano de Mãe e Pai. Um ano inesquecível e cheio de novidades. Um ano do maior sentimento já sentido, de desafios, de peito cheio de amor e de leite. Primeiro ano de Raul e Roque nessa casa que chamamos de ninho. A vida é generosa demais", declarou a mamãe coruja.

Confira o clique de Fabiula Nascimento amamentado os filhos gêmeos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!