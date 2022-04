Fabiula Nascimento se derrete ao mostrar Emilio Dantas com os filhos gêmeos, Raul e Roque

Atriz Fabiula Nascimento exibiu momento fofo do amado, Emilio Dantas, deitado com os herdeiros, Raul e Roque, de três meses

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 18h44

A atriz Fabiula Nascimento (43) encheu seu feed de amor ao mostrar um momento fofo da família!

Neste sábado, 30, a famosa compartilhou registro encantador do marido, Emilio Dantas (39), com os filhos gêmeos, Raul e Roque, de apenas três meses.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou linda foto em que o papai babão aparece deitado na cama com sorrisinho no rosto. Os pequenos posaram ao lado do ator, tirando um cochilinho e cobertos por lençóis.

"Meu mundo todinho", babou Fabiula Nascimento na legenda da imagem, feita por Maria Toscano.

Os seguidores não pouparam elogios à família nos comentários do post. "Que lindeza de família", "Merece um quadro!", "Meu Deus, que coisa mais linda", "Que foto mais linda!", "sem palavras para o tanto que explode no coração", disseram.

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas posam em lindas fotos com os filhos

Recentemente, a mamãe coruja Fabiula Nascimento deixou a web babando ao posar em clique raro com os pequenos Raul e Roque e mostrou como foi a Páscoa em família. Os bebês também esbanjaram fofura ao aparecerem ao lado do papai deitados na cama. "Coelhinhos fofos esperando o papai voltar do trabalho! Feliz Páscoa", disse ela.

Confira a foto encantadora de Emilio Dantas com os filhos: