Fabiula Nascimento publica foto amamentando os filhos gêmeos: ''É uma dádiva''

No Agosto Dourado, a atriz Fabiula Nascimento falou sobre a amamentação dos filhos gêmeos, Raul e Roque

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 12h03

Celebrando o início do agosto Dourado, Fabiula Nascimento (43) compartilhou um lindo registro com os filhos gêmeos, Roque e Raul, de seis meses, e comentou sobre a amamentação dos dois, frutos do seu relacionamento com o ator Emilio Dantas (39).

Em agosto é comemorado o Dia Mundial da Amamentação, e por isso a atriz publicou uma foto amamentando os pequenos e celebrou o privilégio de poder alimentá-los.

"Poder amamentar é uma dádiva. A troca de amor e intimidade diária me emociona. Sou alimento. Vamos seguindo na troca maBoys", escreveu ela na legenda da publicação.

As amigas da artista fizeram questão de comentar. "Lindos demais", disse Fernanda Gentil; "Te amo", declarou Nanda Costa; "Que lindo isso", elogiou Miá Mello.

Os internautas não ficaram de fora e também rasgaram elogios. "Você é uma mãezona", "Muito lindo esse momento", "Que preciosidade", "Cena maravilhosa", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

FABIULA NASCIMENTO E EMILIO DANTAS PASSEIAM COM OS FILHOS

Emílio Dantas e Fabiula Nascimento fizeram um passeio em família nesta sexta-feira, 22. O casal de atores foram flagrados com os filhos gêmeos, Roque e Raul (6 meses), em um shopping do Rio de Janeiro. Para o passeio, o ator apostou em um look estampado com calça jeans. Já a atriz optou por um macacão de cor clara e uma sandália plataforma. Os dois circularam pelos corredores empurrando um carrinho duplex. Em outro momento do passeio, Emílio segurou um dos bebês no colo e brincou com o pequeno.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!