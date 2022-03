Fabiula Nascimento posta clique dos filhos gêmeos com Emilio Dantas no colo das avós: ''Quanta beleza!"

Atriz Fabiula Nascimento se derreteu ao publicar registro dos herdeiros, Raul e Roque, com as avós e tio

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 11h44

A mamãe de primeira viagem Fabiula Nascimento (43) encantou os fãs ao postar novos cliques dos filhos na web!

Na manhã desta terça-feira, 22, a atriz compartilhou fotos dos herdeiros, Raul e Roque, que recentemente completaram dois meses, frutos de seu casamento com o ator Emilio Dantas (39), no colo das avós materna, Marinha Peixer, e paterna, Sandy Marinho, e de um tio.

"Fim de semana dos pequenos com vovó e titio curitibanes + a vovó carioca", escreveu Fabiula Nascimento ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. "Que lindos!!!!!!!! Meu Deus, biulaaaaaaaaa, você é iguaaaaal a sua mãe!", disse Giovanna Ewbank. "Que fofuraaaaa!!! Que alegria mammys!!!", babou Zezé Barbosa. "Que amor que tá essa vida. Ah, que delícia", destacou Luis Miranda. "Que riqueza", comentou uma seguidora. "Estão grandes e lindos", reparou outra.

Fabiula Nascimento registro Emilio Dantas no banho com os filhos

Recentemente, o papai coruja Emilio Dantas surgiu tomando banho com os filhos. Com os pequenos nos braços, no chuveiro, os fãs se derreteram pelo momento. "A construção do amor", "Lindos tal pai tal filhos", "Amor em forma de foto", "Meu Deus, eu tô derretendo de amor por essas fotos", elogiaram.

Confira o clique dos gêmeos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas: