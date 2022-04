Fabiula Nascimento e Emilio Dantas surgem em fotos fofas com os gêmeos: ''Família mais linda''

Atriz Fabiula Nascimento publicou cliques com os filhos, Raul e Roque, e exibiu momento encantador de Emilio Dantas ao lado dos gêmeos

A mamãe coruja Fabiula Nascimento (43) encheu suas redes sociais de amor ao postar novas fotos com os filhos!

A atriz derreteu os corações dos seguidores ao surgir em registro raro com os gêmeos Raul e Roque, de apenas três meses, frutos de seu relacionamento com o também ator Emilio Dantas (39).

Em seu feed no Instagram, a artista mostrou como foi a Páscoa em família e posou com os herdeiros vestidos de coelhinho em seu colo. Os bebês também esbanjaram fofura ao aparecerem ao lado do papai deitados na cama.

"Coelhinhos fofos esperando o papai voltar do trabalho! Feliz Páscoa", escreveu Fabiula Nascimento na legenda.

Nos comentários, a família recebeu elogios de famosos e fãs. "Ai mô deusi que amores, Fa!", se derreteu Leticia Spiller. "Te amo querida! Teus meninos estão lindos!!!!", declarou Drica Moraes. "Que lindos!", destacou Alessandra Negrini. "Ownnnn que fartura de gostosura", babou Grazi Massafera. "Família mais linda do meu coração", disse Luisa Arraes.

Fabiula Nascimento celebra aniversário do amigo Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso completou 40 anos no último dia 13 de abril e ganhou uma homenagem especial da comadre, Fabiula Nascimento, que recordou a amizade que construíram."Quando olho essas fotos, lembro de como tudo começou e minha boca ri. Penso também no tempo das coisas. Penso na chegada da Titi, na partida do Zeca , Jhony, Peste… E veio Bless, e veio babyZ, casa nova, a sua e a nossa. Já que você nos casou numa manhã de segunda-feira. O Rancho tão sonhado. Todas as conquistas, trabalhos e lutas. Fico feliz de assistir tudo de camarote. Obrigada pelo belo presente de ser sua amiga/comadre. Feliz aniversário 40tão. Vida próspera @brunogagliasso."

