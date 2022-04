Fabiula Nascimento e Emílio Dantas celebram o terceiro mês dos filhos gêmeos, Roque e Raul

A atriz Fabiula Nascimento mostrou a comemoração do mesversário dos filhos gêmeos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 18h00

Roque e Raul, os filhos gêmeos de Fabiula Nascimento(43) e Emílio Dantas(39), completaram três meses de vida neste sábado, 9.

Para celebrar a data especial, o casal preparou um bolinho em casa e dividiu a comemoração com os seguidores das redes sociais.

"Putz… Só melhora. 3m. Roque no colo do Papa e Raul no colo da Mama", escreveu Fabiula ao compartilhar uma sequência de fotos da família em seu perfil no Instagram.

Os fãs se derreteram pela publicação. "Que amores. O tempo voa", disse a atriz Yanna Lavigne. "Quanta gostosura. Viva eles", falou uma seguidora. "Coisas lindas de Deus", escreveu uma internauta. "Que lindos. Muita saúde de luz para vocês", desejou uma fã.

Recentemente, Fabiula relembrou alguns cliques de quando estava grávida dos gêmeos. Nas imagens, a artista aparece recebendo carinho de Titi (8) e Bless (7), filhos de Giovanna Ewbank (35) e Bruno Gagliasso (39). "#tbt de Fotos lindas da @_mariatoscano com meus pequenos na barriga e os primos #TitiBless no gramadão da minha cuma @gioewbank e do cumpa @brunogagliasso", disse ela.

