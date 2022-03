Fabiula Nascimento compartilha cliques amamentando os filhos e brinca: ''Rodízio R$9,99''

A atriz Fabiula Nascimento postou fotos fofas com os gêmeos e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 16h24

Fabiula Nascimento (43) derreteu o coração dos seus seguidores ao dividir cliques de um momento íntimo com os filhos, Raul e Roque.

Pelos stories do Instagram, a atriz compartilhou cliques amamentando os herdeiros, frutos do seu relacionamento com Emílio Dantas (39), e encantou a web.

Na primeira legenda, a mamãe coruja escreveu: "Tudo azul", fazendo referência aos elementos da imagem; já na segunda, ela brincou: "Rodízio R$ 9,99".

Recentemente, Raul e Roque completaram o seu primeiro mês de vida e, em comemoração, receberam uma festinha em casa com direito a bolo caseiro feito pelos papais.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE FABIULA NASCIMENTO