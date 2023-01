Fabiola Gadelha e a filha usam biquínis com a mesma estampa na praia

Tal mãe, tal filha! Fabiola Gadelha aproveita dia na praia com a filha caçula e encanta ao mostrar os looks combinando

A apresentadora Fabiola Gadelha explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com a filha caçula, Yarin, fruto do casamento com Bruno Amaral. Nesta terça-feira, 10, a comunicadora registrou o seu passeio em uma praia com a herdeira.

Nas imagens, as duas apareceram com looks combinando. Fabiola e a bebê usaram biquínis com estampa coloridas iguais. “No mar com minha sereia favorita”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Fabiola e a filha usaram roupas iguais. Em outras ocasiões, elas surgiram com looks idênticos, como no Natal e no Réveillon. Veja as fotos abaixo!

Recentemente, Fabiola Gadelha contou sobre o seu emagrecimento após a terceira gestação. "Quando engravidei pela terceira vez, com 42 anos e 20 anos após a última gestação, o que eu mais escutei foi (vixe, vai voltar tudo de novo) hoje após 3 meses da cesárea e a 1 mês da cirurgia de reparação da cicatriz, eu estou super saudável, mantendo meu peso e aproveitando a minha caçula! Por que estou falando tudo isso pra vocês? Porque acredito que temos a missão de elevar o seu ânimo, o amor próprio, a vontade de vencer e a determinação em persistir! Deixando claro que a saúde em primeiro lugar, independente do corpo, porque cada um tem o seu biotipo, e o início da vitória é a aceitação do que Deus fez de você", disse ela.