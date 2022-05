Fabíola Gadelha coloca fantasia da Pequena Sereia na filha de 1 mês

Fabíola Gadelha mostra fotos da festinha de mesversário da filha caçula, Yarin, com o tema da Pequena Sereia

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 19h08

A apresentadora Fabíola Gadelha (42) celebrou o primeiro mês de vida da filha caçula, Yarin, de um jeito especial. Nesta quarta-feira, 18, ela organizou uma celebração em família como tema da animação Pequena Sereia e colocou uma fantasia especial na herdeira.

A bebê apareceu com saia de tule verde e um top imitando conchas nas fotos ao lado do bolo decorado. “Primeiro mesversário da nossa princesa Yarin! Um mês de um amor transformador! Obrigada Deus”, disse a mamãe coruja.

Yarin é fruto do casamento de Fabíola Gadelha com Bruno Amaral. A bebê nasceu no dia 18 de abril e foi muito celebrada nas redes sociais."Nossa Yarin chegou!!! A felicidade toma conta da família Gadelha Amaral! A princesa nasceu às 12h11, com 3375 kg, medindo 50 cm, super saudável! Muito obrigada por todo carinho e apoio que recebi de vocês! #Deusnocomando #Yarinchegou", disse a mamãe coruja nas redes sociais.

A apresentadora também é mãe de Adrian e Adriel.