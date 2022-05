Fabio Assunção reúne a família em festa de um ano da caçula com Ana Verena

Ator Fabio Assunção e Ana Verena prepararam festa com tema do filme 'Monstros S.A.' para a filha, Alana Ayó, que encantou ao surgir de Boo

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 11h03

O ator Fabio Assunção (50) encheu seu feed de amor ao mostrar a família reunida!

O artista encantou os fãs ao compartilhar registros da festa intimista do primeiro ano da caçula, Alana Ayó, fruto do relacionamento com Ana Verena.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ele posou com a aniversariante, a esposa, e os herdeiros, João (19) e Ella Felipa (10). A celebração teve como tema o filme Monstros S.A., e Alana esbanjou fofura ao aparecer fantasiada como a protagonista da animação, a garotinha Boo.

"Hoje comemoramos o primeiro aniversário da Alana. Ali com a Verena, cercado de família e amigos que convivem com a gente, olhei meus três filhos e… que jornada!!!! Foi lindo", começou escrevendo o famoso.

"Agradeço à Lorena, Maria Toscano, Chris, Déa, Patrícia, Simone e todo o pessoal que trabalhou pra essa festa acontecer!!! Gratidão. Agora adeus, vou dormir, gravo amanhã às 6!!!!", disse ainda.

"Família Linda, Fabio", elogiou o cantor Johnny Hooker. "Coisa mais linda essa Boo... que Deus abençoe sempre sua família!", desejou uma fã. "Que família linda... você merece tanto essa benção, essa luz, essa felicidade. Que Deus proteja cada um de vocês e os ilumine sempre", destacou outra. "Que Oxalá continue a abençoar. Muito axé! Beijos em todos", comentou mais uma.

Em sua rede social, Ana Verena também postou registros da comemoração e se declarou para a família.

"Que delícia estar com a família e amigos celebrando o primeiro aniversário da Alana!!! Que venham muitos e muitos outros! Obrigada Lorena pela produção impecável da festa e Simone pelo figurino lindo da Alana! Estava tudo perfeito!!!", postou.

"Minha vida em duas fotos", se derreteu Ana ao publicar fotos com Fábio e Alana.

Vale lembrar que João e Ella são filhos de Fabio de seus relacionamentos com Priscila Borgonovi e Karina Tavares, respectivamente.

Fabio Assunção participa do 'Lady Night' com Tata Werneck

Recentemente, Fabio Assunção marcou presença no Lady Night com Tata Werneck (38). O galã das novelas se rendeu às mais divertidas brincadeiras da atração que mistura entrevista com games. "Foi maravilhoso. Sou fã da Tatá e fui para me divertir. Nem deu tempo de ficar nervoso e claro, não fazia ideia do que dizer em nenhum momento (risos). O programa que fiz com ela foi divertidíssimo, batemos uma bola boa. Não é fácil acompanhar o ritmo da Tatá, mas ela foi bastante generosa", disse o artista para o Gshow.

"Gosto de quem que não se leva a sério, que tem uma observação crítica sobre o mundo e mostra essas opiniões com humor inesperado e surpreendente. A Tatá é assim. Dividir o palco com ela só poderia ser prazeroso. E foi", celebrou ainda.

Confira os cliques de Fabio Assunção em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Verena Assunção (@anaverenaa)