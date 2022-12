Fábio Assunção recebe beijos da filha em vídeo fofo: "Qual dos dois está mais apaixonado?"

Fábio Assunção mostrou momento com a filha, pelas lentes da esposa

O ator Fábio Assunção (51) usou o seu perfil nas redes sociais, na noite desta terça-feira, 27, para postar um video fofo com a filha caçula, Alana (01).

Alana é fruto do relacionamento de Fábio com Ana Verena. No registro, a bebê ouve uma história que o pai lê e o enche de beijos.

"Na última página de um Bruno Schulz, indicação de Evandro Affonso Ferreira (fã número 1 do autor polonês, que morreu na crueldade daquele estado de coisas que um judeu vivia em 1942), Alana me pegou de jeito", escreveu o ator.

"Tentei ler pra ela. Não deu. Tentei de novo. Não deu. Qual dos dois está mais apaixonado? Verena filmou a beleza que eu não via, pois só dava tempo de sentir. Ana Verena, amo a gente!", finalizou ele.

Fábio Assunção se despede da novela Todas as Flores

Nesta semana, o ator Fábio Assunção, o Humberto de ‘Todas as Flores’, compartilhou um texto para se despedir das gravações da novela do Globoplay. Na legenda da foto, Fábio falou sobre a felicidade de estar na trama e de trabalhar ao lado de amigos novos e antigos.

"Estou repostando aqui a Regina. A legenda dela está depois da minha. Hoje é meu último dia de estúdio. Amanhã meu último dia de externa. A emoção é grande. Todas As Flores é um sucesso e mais do que isso, feita por uma equipe de gente que se gosta e se admira. Reencontrei profissionais parceiros de longa data, conheci muita gente, e reconheci na Regina um mar de humanidade, afetividade, genialidade e alegria. Hoje fecho o estúdio e já tô com saudades. Meu Humberto aflito, desorientado em seus conflitos, desencaixado, descontente e desconectado do menino bom que foi um dia e que ficou abandonado pelo caminho, solitário. Uma personagem que me trouxe tantos encontros lindos. Nossas guerreiras protagonistas, maravilhosas, mulheres e atrizes tão diferentes entre si, floriram nossa terra com cores e formas diversas!", escreveu.