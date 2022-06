Fábio Assunção explode o fofurômetro ao surgir com a filha caçula

Pai de três, Fábio Assunção encanta ao posar com a filha caçula em momento de diversão

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 12h31

O ator Fábio Assunção (50) aproveitou o final de semana na companhia da filha caçula, Alana (1), fruto do casamento com Ana Verena (28). O artista compartilhou novas fotos encantadoras com a herdeira em seu colo.

Em uma das fotos, os dois apareceram de rostos colados. Na outra imagem, eles posaram dando gargalhadas em uma brincadeira. “Alana e eu”, disse ele na legenda.

Fábio Assunção também é pai de João (19) e Ella Felipa (11), frutos de relacionamentos anteriores.

Aniversário da filha caçula de Fábio Assunção

No final de abril, o ator e a esposa celebraram o primeiro ano de vida da filha. Eles fizeram uma festa com o tema da animação Monstros S.A..

"1 ano. Alana é Alegria. Mudou tudo de sentido, mudou o sentido das coisas. Anda pela casa toda e, quando no colo, aponta a direção pra gente ir até lá, onde ela quer estar. Te levo filha. Te levo. Eu e sua mãe te levaremos. E a Ella. O João. O Zé. O vento!!! A luz do sol em toda sua pureza. As águas doces. O verde da natureza. O chão de terra. A arte. O conhecimento. Nosso vaso tibetano continuará vibrando infinitamente. As fotos seguem em ordem inversa: começa pela de ontem, passa pela sua primeira papinha e termina com você dentro da mamãe enquanto a gente te esperava e fazia planos. Debatíamos sobre fazer planos!! Pra que? O futuro não existe, afinal. Será?Lá de trás até hoje, já temos um futuro realizado", disse ele, na época.