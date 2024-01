Fabiana Justus celebra mesversário do filho caçula com festa temática

A empresária e influenciadora digital Fabiana Justus encantou os seguidores ao mostrar a família fantasiada na festa de mesversário de Luigi

Fabiana Justus reuniu a família para comemorar mais um mês de vida do filho caçula, Luigi. O pequeno, fruto de seu relacionamento com o empresário Bruno D'ancona, completou cinco meses nesta sexta-feira, 19.

Para comemorar a data em grande estilo, a empresária influenciadora digital preparou uma festa em casa com o tema 'Os Flintstones', com direito a um bolo e doces personalizados, além de muitas bexigas coloridas.

Fabi também fantasiou os herdeiros como os personagens do desenho. As filhas gêmeas, Sienna e Chiara, de quatro anos, surgiram de Wilma Flintstone e Betty Rubble, Luigi estava de Fred Flintstone, e a mamãe de Pedrita Flintstone. "Luigi 5 meses. The Flintstones", falou a famosa ao postar as fotos no feed do Instagram.

Nos comentários, os internautas elogiaram o tema e as fantasias. "Ah como amei o tema. Arrasou mais uma vez, Fabi", disse uma seguidora. "Parabéns, Luigi lindo. Você arrasa muito nos temas", escreveu outra. "Amei as fantasias... e o tema", falou uma fã. "Aii que família linda e abençoada", comentou mais uma. "Quanta fofura. Quanto amor nessas fotos. Viva o Luigi", se derreteu uma admiradora.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Leia também:Fabiana Justus revela falta de libido após o nascimento do filho

Fabiana Justus renova o bronzeado

Na última quarta-feira, 17, Fabiana Justus chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto esbanjando beleza e seu corpo sarado. A empresária e influenciadora digital curtiu alguns dias de descanso na praia, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Na foto postada no feed do Instagram, ela surgiu usando um biquíni verde, modelo hot pants, e seu corpo sarado impressionou os fãs, já que ela deu à luz há alguns meses. Ao compartilhar a imagem, Fabiana celebrou sua pele bronzeada. "Minha skin praiana", escreveu ela. Confira!