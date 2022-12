Ex-Globeleza Erika Moura está grávida do primeiro filho

Longe das telinhas no Carnaval, Erika Moura está a espera de Miguel

A sambista Erika Moura (30), que foi a Globeleza até 2021, está esperando o primeiro filho, Miguel. A profissional de educação física realizou há pouco o chá revelação do neném.

Longe da famosa vinheta de Carnaval da Globo desde o ano passado, ela e Jorge Henrique ganharam um presente ao descobrirem a gravidez desejada do menininho.

Na última sexta-feira, 9, a musa completou aniversário e relembrou como viveu os 29 anos. "No meu 2.9, falei que iria usá-lo muito! Pois bem, vivi esse ano com muita intensidade, aproveitei cada dia, sorri tanto, viajei, desfilei no nosso lindo carnaval, encontrei com o bruxo no RJ, fiz minha mãe viajar de avião pela 1ª vez, reencontrei amigos, e a emoção mais linda também me aconteceu", escreveu.

"@jorginho_h3nrique me deu o presente que eu tanto sonhava, nosso Miguel. Ufa, que ano!!! Obrigada Deus, obrigada amor, obrigada amigos! E venha 3.0 que vou lhe usar muitooooo haha. É trintou!!!", comemorou as três décadas.

