Ex-BBBs esbanjam alegria ao marcarem presença no Chá Revelação de Viih Tube e Eliezer

16/10/2022

Neste domingo, 16, Viih Tube e Eliezer descobrirão se o bebê que estão esperando é menino ou menina! Fazendo jus ao tema Big Brother Brasil do chá revelação, diversos ex-BBBs marcaram presença no evento.

O dress code do evento pedia que os convidados usassem apenas duas cores. Lilás aqueles que achassem que o bebê será menina e verde quem achasse que o “bbbaby” será um menino.

O campeão da edição deste ano do reality, Arthur Aguiar marcou presença no chá vestindo um suéter vinho, indicando que acha que a participante do BBB 21 está grávida de uma menina.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo, casal formado no BBB 22, aparaceram ambos vestindo verde. Já a bióloga Jessilane Alves usava um elegante vestido lilás.

As participantes do BBB 21, Thais Braz e Sarah Andrade surgiram ambas vestindo lilás, porém Viih Tube revelou em seu Instagram, que a dupla também estava usando adesivos verdes na roupa.

Rodrigo Mussi, o segundo eliminado do BBB 22 e amigo pessoal de Viih Tube e Eliezer surgiu sorridente vestindo uma camiseta verde com uma calça jeans.

Nomes do BBB 20, no qual nem Viih nem Eliezer participaram, também marcaram presença no evento. A cantora Flay esbanjou beleza com um cropped e saia verdes, e a artista Gabi Martins usava um cropped, saia e jaqueta lilás.

