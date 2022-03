Ex-BBB Vivian Amorim faz festinha temática para celebrar 2 meses da filha: ''Tudo pra você e por você!''

Apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim mostrou detalhes da comemoração de 2 meses da primeira filha com Leo Hirschmann

Ex-BBB Vivian Amorim (29) não deixou o segundo mês de vida da primeira filha passar em branco e preparou uma festinha na data especial!

A pequena Malu, fruto do relacionamento da apresentadora com Leo Hirschmann, completou 2 meses de vida no último domingo, 27. Em seu feed no Instagram, a mamãe publicou uma sequência de fotos mostrando detalhes da comemoração, que contou com a presença da familiares.

A família também recebeu a amiga e apresentadora Ana Clara Lima (24) de surpresa, que saiu do Rio de Janeiro e foi até Manaus para estar presente na celebração, que foi inspirada na Páscoa.

"2 meses do amor das nossas vidas. Como é bom poder celebrar a sua existência, a sua saúde e o seu crescimento, minha filha! Todos os dias você nos ensina algo novo e toda a nossa dedicação sempre será em prol da sua felicidade… Tudo pra você e por você!", escreveu ela na legenda.

Vivian também compartilhou registros de ensaio fotográfico em que a pequena aparece vestida de coelhinha. "Nossa coelhinha tá completando 2 meses hj, galeriii!!! Glória a Deus pela sua vida, minha filha! Sua felicidade e a sua saúde é a nossa prioridade! (E é claro que os papais babões não conseguiram escolher só 1 foto, kkk)", se derreteu a mamãe de primeira viagem.

Vivian Amorim recria foto com Malu e faz desabafo sobre maternidade

Recentemente, Vivian Amorim decidiu recriar um clique com a herdeira Malu em que aparece de lingerie e desabafou sobre as dificuldades da maternidade. "Barrigão do dia que tive a Malu x Dia que a Malu completou 40 dias de vida. Dias super marcantes, que eu nunca vou esquecer e que, até agora, revelam as fases mais intensas e desafiadoras da minha vida. Olho pra essas fotos com um sentimento de alegria, de superação e de força extrema: Deus me capacitou e eu consegui. Digo isso pq a gestação e o puerpério me elevaram aos níveis mais altos de emoção, de dor, de amor, de estresse, enfim, só quem já passou por isso sabe do q eu tô falando e é importante reforçar que, apesar de amarmos a nossa cria mais do que tudo nessa vida, não é fácil", começou falando.

Veja detalhes da festinha de mêsversário de Malu, filha de Vivian Amorim e Leo Hirschmann:

