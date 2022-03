Ex-BBB Vivian Amorim desabafa sobre puerpério: ''A gente tira força de onde nem sabia que tinha''

Apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim, mãe da pequena Malu, de apenas dois meses, relatou as dificuldades na maternidade

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 13h10

A apresentadora Vivian Amorim (28) usou suas redes sociais para falar sobre a nova fase de sua vida: a maternidade.

Na madrugada desta quarta-feira, 16, a ex-BBB surgiu com o rosto abatido na web, mostrando o cansaço no puerpério. Ela aproveitou enquanto amamentava a filha, Malu, de dois meses, e fez um desabafo bem sincero sobre as dificuldades que tem enfrentado desde o nascimento de sua primeira filha com Leo Hirschmann.

"Alguns dias são mais difíceis que os outros, e algumas noites são mais desesperadoras que outras... A verdade é que existem vários momentos que a gente acha que vai pirar e que não vai aguentar, porque a maternidade é uma entrega desafiadora demais e o bebê depende mais da mãe do que de qualquer outa pessoa", começou escrevendo nos Stories de seu Instagram.

"Mas no final das contas a gente tira força de onde nem sabia que tinha e vai vencendo um dia de cada vez, porque desistir não é uma opção e porque tem um serzinho que depende de você para existir e para crescer. Muito forte isso, né? E acreditem, a exaustão é tão grande quanto essa responsabilidade toda. Que loucura. Ser mãe é incrível, mas não é nada fácil. Hoje a minha oração antes de dormir vai ser dedicada a todas as mamães, porque olha, só deus mesmo, viu? Fiquem firmes minhas manas, estamos juntas", disse ainda Vivian Amorim.

Vivian Amorim manda recado para Ana Clara Lima

Ao assistir Ana Clara Lima (24) comandando dinâmica com os brothers do BBB 22 na casa mais vigiada do Brasil, Vivian Amorim deixou um recado carinhoso elogiando a amiga.

"AAAAA, que orgulhoooo de você, amigaaaaa!!! Falando ao vivaço com a casa, sem gaguejar, com um super carisma e segurança de milhões!!! Pqp, te amo!!!", declarou.

Confira o desabafo de Vivian Amorim sobre a maternidade: