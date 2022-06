Ex-BBB Paula Amorim mostra sua barriga após o parto do filho

Ex-BBB Paula Amorim revela como ficou a sua barriga apenas sete dias após o nascimento do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 11h03

A ex-BBB Paula Amorim surpreendeu os fãs ao mostrar um momento da 'maternidade real' nas redes sociais. Ela revelou como está a sua barriga após o nascimento do primeiro filho, Theo, fruto do relacionamento com o ex-BBB Breno Simões.

Apenas sete dias após o parto, a artista apareceu de corpo inteiro nas redes sociais e mostrou sua barriguinha voltando ao tamanho de antes da gestação. “Aos pouquinho o corpo está voltando, mas dá uma saudade da barriguinha de 9 meses também”, disse ela, e completou: “Hoje que faz uma semana, eu estou um pouco nostálgica. E ele está tão boninho, tão bonitinho”.

Theo nasceu no dia 19 de junho em uma maternidade de São Paulo. Nas redes sociais, a modelo contou que começou a sentir as contrações no início da tarde e acompanhou os batimentos cardíacos do bebê. Então, a bolsa estourou às 15h40 e ela foi para a maternidade no final da tarde. O herdeiro do casal nasceu às 19h56, com 3,1 kg e 49 cm.

Fotos de Paula Amorim poucos dias após o parto: