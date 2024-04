Ex-BBB Munik Nunes anuncia o nascimento da filha, Catarina

Ex-BBB Munik Nunes já é mamãe! A primeira filha dela nasceu nas sexta-feira, 19, e a estrela já mostrou as primeiras fotos da bebê

A ex-BBB e influenciadora digital Munik Nunes já é mamãe! Ela deu à luz Catarina, fruto do casamento com o empresário Paulo Simão, na sexta-feira, 19.

Nas redes sociais, a mãe coruja celebrou a chegada da herdeira e mostrou as primeiras fotos feitas logo após o parto.

"19/04/2024 - 37 semanas e 6 dias: Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos pinguinho de gente", escreveu.

Vale mencionar que Catarina é a primeira filha de Munik com o empresário Paulinho Simão. Eles oficializaram a união em um casamento secreto no final de 2022, mas só revelaram o compromisso alguns meses depois. No ano seguinte, anunciaram a gestação da primeira herdeira nas redes sociais: “Nossa família cresceu!!! Ahhh como estamos felizes”, disseram os papais.

Chá de bebê de Munik Nunes

Prestes a se tornar mãe pela primeira vez e dar à luz a Catarina, Munik Nunes recebeu uma surpresa emocionante de alguns amigos: um chá de bebê muito especial para se preparar para a chegada da herdeira. A ex-participante do 'Big Brother Brasil' compartilhou em suas redes sociais a emoção que sentiu com o gesto e dividiu detalhes da festinha.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Munik contou que recebeu a surpresa de algumas amigas e admitiu que não estava preparada. Rapidamente, ela correu em seu apartamento para trocar de roupa e se arrumar para curtir a festinha. Na sequência, ela apareceu usando um vestido longo rosa para combinar com a decoração.

Apesar de ser uma festa surpresa, o evento estava repleto de detalhes com a temática de jardim encantado. Munik se emocionou ao chegar e caiu em lágrimas diante do cenário, composto por um bolo cenográfico, paineis brilhantes, luminárias de borboletas e muitas flores. Depois de se trocar, a influenciadora tirou fotos com todos os convidados.