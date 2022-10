Ex-BBB Isabella Cecchi surpreende com fotos lindas de ensaio de gestante

A ex-BBB Isabella Cecchi está à espera da primeira filha, Beatriz, e fez um ensaio de gestante lindo para eternizar esse momento

CARAS digital Publicado em 18/10/2022, às 17h12

Em pleno sexto mês de gestação, a ex-BBB, estudante de medicina e influenciadora Isabella Cecchi (28) resolveu fazer um ensaio de gestante para eternizar esse momento. A mamãe de primeira viagem está à espera da filha Beatriz, fruto do seu relacionamento com o advogado Pedro Orduña, e seu ensaio de gestante, feito pela fotógrafa Mari Righez, contou com fotos dignas de uma fashionista.

Além de mudanças na vida e no corpo, Isabella revelou mais uma mudança na vida do casal: “Estamos mudando de casa para recepcionarmos nossa filha com mais espaço, mais conforto e muito amor!” Ela também contou se gostaria que a filha seguisse os passos da mãe, que já foi miss e é ex-BBB: “Olha, falar que eu gostaria que fosse miss, não é verdade, mas também não vou ser contra caso ela queira. Eu vou mostrar toda a minha vivência e mostrar o lado bom e ruim de tudo que fui e sou. Ela vai ser o que ela quiser ser!”

Confira as fotos do ensaio:

Isabella Cecchi faz ensaio de gestante fashion ao lado do marido - Fotos/Mari Righez

Isabella já engordou 9 quilos durante a gravidez

A influencer, que anunciou a gravidez no dia 22 de junho de 2022, revelou através das redes sociais que já engordou 9 quilos desde o início da gestação, antes mesmo de chegar ao terceiro trimestre. “Eu engordei 9kg. Eu falei para vocês seis ou sete, mas hoje eu atualizei, tá, subi na balança, 9kg aqui na mamãe", disse ela, exibindo a barriga. "E eu ainda vou entrar no terceiro trimestre", acrescentou aos risos.

Apesar da informação, Isa disse não estar preocupada com o fator peso nesse momento de sua vida: “Não estou nem aí para esse meu peso, não... O que importa é que a bebê está maravilhosa. [Ela está] com 730 gramas e 31 cm", acrescentou. "O peso que a gente ganha na gravidez depois a gente corre atrás, recupera."