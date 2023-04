Ex-BBB Isabella Cecchi comemora o terceiro mês da filha: "Grande amor da minha vida"

Nas redes sociais, a ex-BBB Isabella Cecchi se declarou ao comemorar o terceiro mês de vida da filha, Beatriz

Nesta segunda-feira, 3, Isabella Cecchi (29) usou as redes sociais para comemorar mais um mesversário de sua filha, Beatriz, fruto de seu relacionamento com Pedro Orduña.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil 19 postou duas fotos em que a herdeira, que completou três meses de vida, aparece sorridente ao lado de seu bolo, usando um look todo rosa e uma tiara de laço.

+ Isabella Cecchi faz desabafo emocionante após problema de saúde da filha: "Superou essa batalha"

Já na legenda, a mamãe coruja se declarou: "Feliz 3 meses pro grande amor da minha vida! Ela chegou pra dar um novo sentido a tudo e pra me fazer uma pessoa muito melhor. Obrigada, papai do céu, por esse grande presente", disse ela.

Isabella também reuniu a família para comemorar o mesversário de Beatriz, e a festa foi inspirada no reality show da TV Globo: o BBB da Bia. O evento contou com balões rosas e roxos, além de um painel decorado com os robôs personalizados.

Confira as publicações de Isabella Cecchi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Cecchi (@isabellacecchi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Cecchi (@isabellacecchi)

Isabella encanta ao mostrar a filha sorrindo

Recentemente, Isabella Cecchi explodiu o fofurômetro ao compartilhar novas fotos da filha, Beatriz. A ex-BBB publicou em seu perfil no Instagram uma sequência de cliques da herdeira sorrindo, e aproveitou para se declarar para a pequena. "Querem sorrisos? Toma!! 2 meses do amor mais lindo que existe! Vida de mamãe @beatriz.cecchi", se derreteu a influenciadora digital.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!