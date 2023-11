Esposa do jogador Antony anuncia gravidez do segundo filho e revela nome

Em meio a uma fase conturbada, Rosilenny Xavier, esposa do jogador de futebol Antony, celebra ao revelar que a família está prestes a aumentar

Nesta quinta-feira, 30, a esposa do jogador de futebol Antony, compartilhou uma notícia alegre em meio a momentos conturbados da família. A influenciadora digital Rosilenny Xavier anunciou a gravidez de seu segundo filho com o atleta e aproveitou para revelar o nome do novo herdeiro, que será uma menina chamada Lavinne.

Em meio às recentes polêmicas envolvendo traição e uma acusação de agressão, Rosilenny contou que a notícia veio em boa hora: "Uma nova vida! Filha, antes de ser sonhada por nós, você foi sonhada por Deus e Ele foi o grande responsável por te trazer a nós e exatamente no momento em que Ele sabia do que precisávamos!", celebrou.

A esposa do atleta revelou que a escolha do nome carrega um significado especial: "Sua chegada ressignificou a nossa vida, você é um presente e uma benção de Deus pra nós. Vem forte que a mamãe, o papai e seu irmão estamos ansiosos pra te ter aqui, nossa princesa, nossa doce espera, nossa Lavinne”, ela comemorou a chegada da segunda herdeira.

Vale lembrar que a influenciadora e o jogador já são papais do pequeno Lorenzo, que tem apenas quatro aninhos. Rosilenny e Antony estão casados desde 2017, mas enfrentaram uma crise no começo deste ano, quando circularam rumores de que o relacionamento teria chegado ao fim em meio as especulações de uma suposta traição.

Foi quando o jogador de futebol do Manchester United se envolveu em uma polêmica. Ele teria vivido um caso com a influenciadora digital e DJ, Gabriela Cavallin, que registrou um boletim contra Antony por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. Além disso, ela compartilhou que sofreu um aborto espontâneo do bebê do atleta.

Antony se pronunciou após graves acusações:

Em junho deste ano, Antony usou as redes sociais para negar as polêmicas envolvendo sua ex-namorada. O jogador disse que já prestou depoimento na delegacia onde a investigação está sendo conduzida e que é inocente: “Fui falsamente acusado de agressão. Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório”, iniciou.

“Durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio. Mesmo nascendo e tendo sido criado em uma comunidade muito carente, nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento", disse o jogador, que foi reintegrado em seu clube após três semanas afastado por conta das acusações.