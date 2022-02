Esposa do cantor Daniel mostra ensaio newborn da filha caçula, Olívia

Aline de Pádua, a esposa do cantor Daniel, se derreteu pela beleza e fofura da recém-nascida no ensaio newborn

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 12h42

Nesta terça-feira, 22, a esposa do cantor Daniel (53) usou as suas redes sociais para compartilhar cliques do ensaio newborn da filha caçula, Olívia.

No perfil do Instagram, Aline de Pádua se derreteu pelas fotos da recém-nascida na companhia das irmãs mais velhas Lara (12) e Luiza (10).

"Nosso mundo todinho nessas fotos!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores da família foram só elogios: "Três princesas!", "Perfeição divina", "Que foto mais linda", "Ai meu Deus que coisa mais linda", disseram.

Vale lembrar que Olívia chegou ao mundo em 28 de janeiro às 09h29, com 3,130 kg e 49 cm.

CONFIRA O ENSAIO NEWBORN DE OLÍVIA